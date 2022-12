E-commerce in België neemt licht toe maar "ruimte voor verbetering", zegt FOD Economie

In 2021 ging het om driekwart (75,2 procent) van de bevolking dat online aankopen deed, in 2020 was dat 73 procent. Dat is hoger dan het Europese gemiddelde (67,1 procent), maar “in vergelijking met onze buurlanden is er nog ruimte voor verbetering”, aldus de FOD. In Nederland gaat het om bijna 90 procent van de bevolking, in Luxemburg om 81 procent. Het aandeel webverkoop in de totale omzet van Belgische bedrijven is wel opnieuw gezakt en bedraagt 12 procent. In 2019 was dat nog 15,1 procent.