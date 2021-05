Dyab Abou Jahjah na uitspraak Tom Van Grieken over ‘dominant’ blank Vlaanderen: “Wokes zijn ook racisten”

“Ik had lang gehoopt dat biologisch racisme zelfs in extreemrechtse kringen marginaal is geworden. Helaas is dit alles behalve waar.” Dat zei auteur en opiniemaker Dyab Abou Jahjah vandaag op Twitter nadat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in een interview met de krant De Tijd sprak over een ‘dominant blank’ Vlaanderen . Maar ook voor het omgekeerde heeft Abou Jahjah geen goed woord over, verduidelijkt hij aan HLN. Zoals de kritiek van mensen die woke zijn (‘alert voor maatschappelijke ongelijkheid’) en bijvoorbeeld vinden dat de poëzie van de zwarte Amanda Gorman niet vertaald kan worden door een witte dichteres. “Wokes zijn ook racisten.”

Volgens Dyab Abou Jahjah kan kleur een volk of cultuur onmogelijk definiëren. “De term ‘blanke cultuur’ is nietszeggend”, zegt hij. “Er bestaat niet zoiets als een blanke, een zwarte of een gele cultuur. Je kan wel spreken over een Europese of een Afrikaanse cultuur. Maar een Afrikaanse cultuur is niet noodzakelijk alleen zwart. Telkens als je een link maakt tussen een cultuur en een huidskleur, maak je een zware fout.”

In de Arabische wereld heb je ook alle kleuren, aldus Abou Jahjah, van zwart tot blond. “Die laatsten zijn blanken, maar geen Europeanen. Kijk ook naar Argentinië. Daar heb je alle kleuren, inclusief blanken, maar zij hebben een andere cultuur en een andere beschaving dan in Europa. De term ‘blank’ zegt niets. Het is gewoon pigmentatie. Dat sommige mensen naar hun beschaving refereren als ‘blanke beschaving’ is heel eigenaardig. Dat ze ervoor kiezen om niet over de Vlaamse of Europese of christelijke cultuur te spreken.”

Want los van kleur kan je wel degelijk spreken over een Vlaamse of een Europese cultuur of identiteit. “Dat is een spectrum”, aldus de opiniemaker. “Er zitten veel nuances in. Neem de Europese cultuur. Er zijn grote verschillen tussen Vlaanderen en Spanje, maar ze delen wel een ‘culturele ruggengraat’. Hetzelfde geldt voor de Arabische cultuur. Een Libanees en een Marokkaan verschillen veel, maar ze delen wel de Arabisch-islamitische cultuur.”

Abou Jahjah heeft overigens begrip voor mensen die vinden dat Europa ‘Europees’ moet blijven. “Ik sta daar achter. In tijden van globalisering moeten we de lokale culturen en de authenticiteit in de verschillende landen beschermen. Anders komen we in een über-Moulinex terecht en wordt het een globalistische melting pot. Dat vind ik niet goed. Zo zal veel verloren gaan. We moeten ‘Europa’ blijven herkennen aan de cultuur, de manier van leven, de muziek, het eten, het uitgaan, de sport. Maar je mag dat niet linken aan kleur.”

Ook met wie het omgekeerde betoog als Van Grieken voert, heeft Abou Jahjah een probleem. Denk maar aan de kritiek dat de poëzie van de zwarte Amanda Gorman niet vertaald kan worden door een witte dichteres. “Wokes zijn ook racisten. Net als wie om de twee minuten roept ‘witte mensen dit’, ‘blanke mannen dat’ en ‘blanken zijn racisten’. Zij spelen hetzelfde spel als Van Grieken. Ze zitten op dezelfde golflengte. Ze plaatsen kleur centraal. En als je hen daarop aanspreekt, zullen ze hetzelfde antwoorden als Van Grieken. Dat ze ‘cultuur’ bedoelen. Maar dat klopt niet. Als je cultuur bedoelt, spreek je immers over iets anders dan ‘blanken’ of ‘witte mannen’. Je maakt eigenlijk een veralgemening. Je doet aan essentialisering. Van Grieken maakt het prototype van een essentialisering door ‘blank zijn’ te linken aan de identiteit van Europa. En de Wokes maken een negatieve essentialisering van het ‘blank zijn’ en linken dat aan onderdrukking, discriminatie en racisme.”

Dat betekent niet dat kleur geen enkele rol speelt in de maatschappij. “Als je mensen viseert of discrimineert op basis van kleur, dan speelt het wel degelijk een rol. Dan moet je daartegen optreden. Maar niet op een manier die kleur centraal stelt. Dat is wat de Wokes doen. Om zogezegd op te treden tegen racisme die gericht is op kleur, gaan ze kleur centraal plaatsen en dat racisme nog versterken.”

Abou Jahjah vindt de uitspraak van Van Grieken in elk geval zorgwekkend. “Ik heb vroeger veel gedebatteerd met Filip Dewinter, maar ik denk niet dat ik hem ooit heb kunnen betrappen op het gebruik van het woord ‘blanken' in een dergelijke context. Het ging altijd om bijvoorbeeld ‘de Vlamingen’. Veel mensen noemen Van Grieken een softe versie van Dewinter, maar is dat wel zo? We zullen zien.”

De uitspraak van Van Grieken was geen slip of the tongue, aldus Abou Jahjah. “Dan had hij dat gezegd, toch? Hij is een volwassen man en hij had kunnen zeggen dat hij dat woord beter niet had gebruikt en de ‘Vlaamse cultuur’ bedoelde. Maar hij en Dries Van Langenhove verdedigen het en zeggen dat het legitiem is. Ik denk niet dat ze domme mensen zijn en niet begrijpen dat er een verschil is tussen de termen ‘blank’ en ‘Europeaan’. Of tussen ‘blank zijn’ en ‘de Europese cultuur hebben’. Misschien vergis ik mij en schat ik hen intellectueel wat te hoog in, maar ik vermoed dat ze wel degelijk begrijpen wat het verschil is.”