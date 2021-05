Dwingender terugkeerbeleid voor mensen zonder verblijfsrecht

Zestig ambtenaren worden ten slotte aangeworven om nieuwe op te richten lokale antennes voor begeleiding naar vrijwillige terugkeer mee te bemannen. De bedoeling is per provincie twee à drie hubs op te zetten, met grotere kantoren in steden als Antwerpen, Brussel en Luik.

Zwakke flank in Europees asiel- en migratiebeleid

De terugkeer van mensen zonder verblijfsrecht is de zwakke flank in Europa's asiel- en migratiebeleid, weet De Tijd. Zodra mensen voet op Europese bodem zetten, is het door de strikte regels en procedures moeilijk ze te doen terugkeren. Omdat hun leven echt in gevaar is, omdat ze zich via veel legale manieren kunnen verzetten tegen vertrek of omdat een deel kiest voor een ondergedoken bestaan in illegale circuits.