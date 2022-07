Dwars door Limburg, waar een dorp verdwijnt en het laatste huis onder water liep: “Het hart is uit Herbricht weggesneden. We zijn ten dode opgeschreven”

Daar staat het, in het gehuchtje Aldeneik, op een zucht van de plaats waar de Maas definitief de grens met Nederland oversteekt: het laatste huis van het land dat vorig jaar overstroomde. Want de oude verweerde dijkmuur stopt blijkbaar een metertje te vroeg. Of hoe Limburg er - ondanks een dijkbreuk in Moelingen en het verder verdwijnen van Herbricht - er al bij al goed van af is gekomen.