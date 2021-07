DVI-team van federale politie geeft lijken opnieuw een naam: “Het meeste succes boeken we met gebitgegevens”

Om 12 uur staat België stil, maar hoe verloopt een dag van nationale rouw? En wanneer was de vorige?

20 juli Vandaag is een dag van nationale rouw. Het land staat heel even stil vanmiddag, om de slachtoffers van de overstromingen te herdenken. Zeker 31 mensen lieten vorige week in Wallonië het leven na de enorme watersnood. Nog altijd 70 personen zijn vermist. Mensen verloren familieleden en raakten hun hele hebben en houden kwijt. Ook het HLN-logo kreeg vandaag een rouwlint op onze site en in onze app. Maar hoe verloopt zo een dag van nationale rouw en hoe vaak wordt die gehouden?