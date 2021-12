Duwt MR regering richting kerstcrisis? Na overlegcomité nog tot 's nachts discussie over kernuitstap

Terwijl het Overlegcomité gisteren alle aandacht opeiste, stond ’s avonds laat ook nog de kernuitstap op de agenda. Bij het ter perse gaan was nog niet duidelijk of dat overleg in de top van de federale regering tot een akkoord had geleid. Voor premier Alexander De Croo was die samenkomst met zijn vicepremiers in elk geval van immens belang. Hij wil het dossier zo snel mogelijk afronden, nu ook binnen de regering openlijk kritiek komt op een exit waarin de twee jongste kernreactoren in 2025 definitief sluiten. Nadat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zich al maandenlang met hand en tand verzet had tegen die exit, deed ­Sophie Wilmès afgelopen maandag hetzelfde met alle vicepremiers rond de tafel. Een poging om in de extra tijd nog het onderste uit de kan te halen of theater voor de bühne? Wilmès was bij de aanvang van het kernkabinet gisteren alleszins niet van plan om meteen te plooien en pleitte opnieuw voor een verlenging, maar de groenen hielden hun been stijf.