Duur gas doet Belgen bijna een derde minder verbruiken

Man in elkaar geslagen en neergescho­ten in Henegouwen

In Châtelineau, een dorp in de provincie Henegouwen, is zondagavond een man in elkaar geslagen en nadien meermaals beschoten. Dat meldt het parket van Charleroi. Het slachtoffer, een 29-jarige man, werd in de dij geraakt maar is niet in levensgevaar. De verdachten sloegen op de vlucht en worden momenteel gezocht.

31 oktober