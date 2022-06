Dutroux heeft volgens zijn advocaat nieuwe hobby: “Hij onderzoekt veertig moorden”

Michelle Martin wordt een vrije vrouw, slachtof­fers teleurge­steld: “Ik heb soms nog wraakgevoe­lens”

Michelle Martin (62) wordt half augustus opnieuw een vrije vrouw. De ex van Marc Dutroux, die tot dertig jaar cel was veroordeeld omdat ze de slachtoffers van haar toenmalige man niet had geholpen en zelfs bewust had verwaarloosd, is sinds tien jaar vrij onder voorwaarden. Omdat ze zich aan die condities heeft gehouden, worden haar geen beperkingen meer opgelegd. De ouders van de slachtoffers reageren teleurgesteld.

11 mei