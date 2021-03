Dutordoir na drukte richting kust: “De NMBS is de politie niet”

Uitstel in zaak Let's go Urban tot 20 april, voorlopig bewindvoer­der over vernieti­gend rapport: “Geen doekjes voor het bloeden”

30 maart De ondernemingsrechtbank van Tongeren heeft het dossier rond Sihame El Kaouakibi (Open Vld) en Let’s go Urban uitgesteld tot 20 april. Aanleiding is de ziekenhuisopname na een coronabesmetting van één van de advocaten van El Kaouakibi. Op die zitting eind april moet er dan duidelijkheid komen of de voorlopige bewindvoerder Annemie Moens, die een vernietigend rapport maakte over Let’s Go Urban, haar opdracht mag verderzetten. Haar mandaat loopt begin mei af.