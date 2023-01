Duizendtal mensen samen in Brussel om vrijlating Olivier Vandecasteele te vragen, familie heeft onlangs contact gehad: “Hij is 25 kilo vermagerd”

Kortrijk “Het kan élke Belg overkomen, het mag niemand onverschil­lig laten”: Kortrijkse gemeente­raad steunt familie van in Iran opgesloten Olivier Vandecas­tee­le

De gemeenteraad van Kortrijk is begaan met het lot van ngo-medewerker Olivier Vandecasteele (41), die in Iran onterecht veroordeeld is tot 40 jaar celstraf en 74 zweepslagen. Vandecasteele heeft namelijk familie in Aalbeke. De impact van de steun van lokale politici in deze zaak is misschien miniem, maar zijn zus Nathalie Vandecasteele uit Doornik is wel dankbaar. “Vele kleintjes maken een groot.”

17 januari