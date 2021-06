Duizenden Vlamingen maaiden gras in mei niet, maar wat nu? “Laat maar groeien tot in juli”

Psychiater legt uit waarom in de tuin werken zo helend is: “Wie zorgt voor planten, beseft soms: ik zorg te weinig voor mezelf”

23 mei Elke week interviewen we een expert over zijn of haar vakgebied. Deze week: psychiater en psychotherapeut Sue Stuart-Smith (60), die sterk gelooft in de helende kracht van de natuur. Ze vertelt waarom tuinieren zo goed is voor je mentale welzijn. “Een tuin leert je dat je niet alles kan controleren, en je kan er verbinding zoeken met de levenskracht. Dat is waarom we er in coronatijden zoveel troost uit putten.”