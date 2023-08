Duizenden Vlamingen betalen tijdelijk geen vastgoedbelasting

Energiezuinige woningen krijgen vijf jaar lang een korting op de Vlaamse onroerende voorheffing, de jaarlijkse vastgoedbelasting voor eigenaars. Vorig jaar kwamen 3.594 ingrijpende energetische renovaties in aanmerking. Dat zijn er net niet dubbel zoveel als in 2021. In twee jaar tijd gaat het bijna om een vertienvoudiging. Ook het aantal nieuwbouwwoningen dat voor de vermindering in aanmerking komt blijft toenemen, al is het minder snel dan de voorbije jaren. Vorig jaar genoten 60.970 woningen de korting, een stijging met 14 procent. De voorgaande jaren ging het nog om een groei van minstens 22 procent.

Afhankelijk van het gehaalde E-peil – dat bepaalt of een gebouw energiezuinig is en wordt vastgelegd in het energieprestatiecertificaat – kan de onroerende voorheffing met maximaal 100 procent afnemen. In 2022 kregen 2.367 renovaties, of 65 procent, een korting van 100 procent. Bij nieuwbouw ging het om 25.901 projecten, of 42 procent. Welk E-peil gehaald moet worden, hangt af van wanneer de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd en welke werken werden uitgevoerd. De eisen zijn in de loop van de jaren strenger geworden.