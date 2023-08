Duizenden Vlaamse huurders lopen forse belastingkorting mis

update WEERBE­RICHT. Zonnige feestdag met slechts kleine kans op een buitje, temperatu­ren tot 25 graden

Het wordt dinsdagnamiddag zonnig aan de kust, elders is het wisselend bewolkt met kans op een paar buitjes die lokaal wat intenser kunnen zijn. Op veel plaatsen blijft het echter droog. De maxima schommelen rond 20 of 21 graden aan zee, tussen 21 en 23 graden in de Ardennen, rond 24 of 25 graden elders en zelfs tot 26 graden in de Kempen, meldt het KMI. De rest van de week wordt zomers warm, met vrijdag temperaturen die kunnen oplopen tot 30 graden. Plaatselijk kan er wel wat regen vallen.