Duizenden mensen sporen dit weekend naar Oostende, Tommelein: “Stop tijdelijk met gratis tickets”

Els Van Hoof (CD&V) vraagt genderquo­ta voor directie overheids­be­drij­ven

14:26 CD&V-Kamerlid Els Van Hoof vraagt naar aanleiding van Vrouwendag om bindende genderquota in te voeren voor de directiecomités van economische overheidsbedrijven. Momenteel is enkel een aanwezigheid van minimaal een vrouw per drie zitjes verplicht in de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen en overheidsbedrijven.