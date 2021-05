Duizenden mensen gaven zonnepanelen niet aan: “Levensgevaarlijk”, ook grote fraude bij groenestroomcertificaten opgespoord

Distributienetbeheerder Fluvius heeft de voorbije twee jaar voor 18 miljoen euro fraude met groenestroomcertificaten opgespoord. Dat blijkt volgens Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) uit het jaarrapport energiefraude. Ook werden ruim 5.000 niet-aangemelde zonnepaneleninstallaties ontdekt. “Dat is levensgevaarlijk”, zegt een expert in groene stroom. De fraudeurs werden daarom opgespoord met onder meer openbare luchtbeelden. De overheid kon in 2020 in totaal al 8,5 miljoen euro terugvorderen van de fraudeurs.

De netbeheerders kregen van Vlaanderen de belangrijke taak om energiefraude actief op te sporen. In geval van energiefraude kan de toekenning van groenestroomcertificaten en steun daarom worden stopgezet en onrechtmatig verkregen voordeel teruggevorderd.

Groenestroomcertificaten

Uit het jaarrapport blijkt dat de meeste fraude werd vastgesteld met groenestroomcertificaten, vooral door bedrijven. In 2020 werden voor meer dan 5 miljoen euro dossiers geïdentificeerd. Dat kan gaan van het vervalsen van keuringsverslagen tot het antidateren van facturen.

Sinds de subsidies voor zonnepanelen een duik namen, wordt er meer fraude gedetecteerd.

Voor een installatie die bijvoorbeeld in 2020 is goedgekeurd, krijg je immers een hogere vergoeding per geleverde kilowattuur dan eentje uit 2019.

Als mensen zonnepanelen installeren zonder dat aan te geven, kan dat voor levensgevaarlijke situaties zorgen.

“Een decennium geleden waren zonnepanelen hét hebbeding van Vlaanderen. Wie zonnepanelen installeerde, kreeg daar stevige subsidies voor. In 2010 was één groenestroomcertificaat per duizend kWh 350 euro waard. Sinds die subsidies een stevige duik namen wordt regelmatig fraude gedetecteerd. Samen met netbeheerder Fluvius sporen we fraude op en brengen we fraudeurs voor de rechtbank”, zegt minister Demir.

Prosumententarief

Een andere vorm van energiefraude draait om het niet aangeven van zonnepanelen. Dat doen particulieren om het prosumententarief te omzeilen. Dat is een vergoeding voor het gebruik van het net, die sinds 2015 verplicht moet worden betaald als je nog een terugdraaiende teller hebt.

“Het is niet alleen verboden om dit tarief te omzeilen, maar het is ook nog een gevaarlijk”, zegt Dirk Van Evercooren, directeur van Organisatie Duurzame Energie. “Als mensen zonnepanelen installeren en op het net aansluiten zonder het aan Fluvius te laten weten, kan dat levensgevaarlijke situaties creëren voor Fluvius-medewerkers. Zij weten immers niet dat het net onder spanning staat door de aangesloten zonnepanelen. Het is belangrijk om je zonnepanelen daarom aan te geven.”

Luchtbeelden

Fluvius ontdekte fraudeurs onder meer door luchtbeelden, zo meldt VRT NWS. Het bedrijf laat beeldherkenningssoftware los op openbare luchtfoto’s van Geopunt Vlaanderen. Die zoeken naar verborgen gehouden installaties. Ook verzamelt Fluvius informatie door onder meer eigen inspecteurs op pad te sturen.

Fluvius ontdekte op die manier zo’n 5.000 niet-aangemelde installaties. Meer dan 3.500 installaties zijn intussen wel aangemeld, voor de overige wordt er nog een dossier opgesteld. In totaal kon er voor 2,6 miljoen euro aan achterstallig prosumententarief worden gevorderd.

De verschillende vormen van energiefraude waren in 2020 goed voor 8,5 miljoen euro aan terugvorderbare bedragen.

Trage opsporing

De recuperatie van alle terugvorderingen uit 2017 en 2018 is volgens de minister goed verlopen. Hiervan werd ondertussen ongeveer 76 procent effectief gerecupereerd. De terugvorderingen verlopen niet altijd zoals Fluvius en de minister zouden willen. Het gaat vaak om bedrijfsinstallaties die oplopen tot de miljoenen euro’s. Dergelijke bedragen leiden steevast tot juridische procedures.

En die lijken niet altijd te werken: begin deze maand kwam nog aan het licht dat drie fraudedossiers met groenestroomcertificaten niet door de rechtbank van eerste aanleg in Limburg behandeld konden worden wegens een ‘personeelstekort’. Het ging toen om een bedrag van 13 miljoen euro.

In 2020 werden er 37 nieuwe dossiers opgestart in het kader van een burgerlijke terugvordering voor de rechtbank van eerste aanleg en liepen er 12 strafklachten. Daarbij zijn meer dan 400 installaties betrokken.

