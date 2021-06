Duizenden gezinnen in Vlaanderen kunnen stroom en gas niet betalen: “Heel wat gezinnen lijden kou”

Middelkerke Zware brand verwoest apparte­ment op Zeedijk in Middelker­ke

12:12 Op de Zeedijk in Middelkerke woedde donderdagmorgen een zware uitslaande brand, op de zesde verdieping van een appartementsgebouw op de hoek van de Kwintestraat. Het appartement is volledig uitgebrand. “Maar gelukkig vielen er geen gewonden. Alle aanwezigen in het gebouw konden zichzelf in veiligheid brengen nog voor onze aankomst”, zegt brandweerkapitein Frank Ureel.