Duitsland weigert moordverdachte uit te leveren aan België: “Menswaardigheid kan niet gegarandeerd worden in Belgische gevangenissen”

300 geschrapte vluchten en 50.000 gedupeerde reizigers, “maar we kunnen nog meer dan een jaar staken”, zeggen Ryanair-piloten

Het overleg tussen Ryanair en zijn Belgische piloten zit muurvast. Maandag en dinsdag staken ze in Charleroi voor de vijfde en zesde keer in een maand tijd. “En het is mogelijk dat we nog langer dan een jaar staken. Het laatste voorstel dat we van de directie kregen, is maffioos”, zegt Didier Lebbe van vakbond CNE. Hoe zit de vork nu echt in de steel? Wat wil de minister van Werk ondernemen? En welk advies voor reizigers hebben de bonden?