Duitsland weigert deel te nemen aan Europese groepsaankoop gas

“Op het vlak van energie delen (België en Duitsland) de sterke overtuiging dat, als er bijkomende sancties moeten worden goedgekeurd, we zeker moeten zijn van de bevoorradingszekerheid en over de juiste instrumenten moeten beschikken om de prijzen onder controle te houden”, zei De Croo. Met het bezoek aan Scholz sloot hij een tweedaags bezoek aan Berlijn af.

De Croo herhaalde het principe dat sancties in de eerste plaats Rusland moeten treffen, en niet de Europeanen.

Groepsaankoop

Op de Europese top van maart werd overeengekomen dat de Commissie samen met de energiesector een aantal kortetermijnmaatregelen zou onderzoeken om kwetsbare consumenten ademruimte te geven en bedrijven te steunen. Het gaat daarbij onder meer om een ‘price cap’, een prijsplafond in de gasmarkt die ook de besmetting van de elektriciteitsmarkt moet tegengaan. België is ook voorstander van de gezamenlijke aankoop van gas door de EU-lidstaten, op vrijwillige basis. Dat moet de EU de kans geven op de internationale markten betere prijzen te onderhandelen.

Tijdens de persconferentie van De Croo en Scholz zei de Duitse bondskanselier nog eens dat zijn land geen voorstander is van zo’n mechanisme. “Ik denk wel dat we moeten samenwerken, dat is evident, maar anderzijds zijn het de private bedrijven die contracten afsluiten en die zaken doen. (...) Ik denk evenwel dat de regeringen (van de lidstaten) en, als ik even mag, de Europese Commissie niet helemaal voorbereid zijn op een vorm van handel voeren die anderen soms al een eeuw doen.”

Quote Ik denk dat we sterker staan als we samen handelen. Maar goed, Duitsland doet niet mee, we zijn klaar om met andere landen samen te werken. Premier Alexander De Croo (Open Vld)

De Croo betreurt dat Duitsland niet wil deelnemen aan de groepsaankopen, maar relativeert het belang van die weigering. “Duitsland zegt dat het over zijn eigen expertise beschikt en het dus zelf wil doen. Ik denk dat we sterker staan als we samen handelen. Maar goed, Duitsland doet niet mee, we zijn klaar om met andere landen samen te werken.” Volgens De Croo blijft de bevoorradingszekerheid de essentie.

Duitsland steekt op dat vlak niet weg dat het ongerust is over de leveringen van olie en gas. “Wij delen die zorgen, want ook wij hebben een zware en energie-intensieve industrie”, zegt De Croo. Precies daarom “moet er veel worden samengewerkt, aangezien België een groot deel van Duitsland bevoorraadt”.

Waterstofstrategie

De Belgische gasnetbeheerder Fluxys legt momenteel de hand aan de capaciteitsverdubbeling van zijn aardgasleiding die van Opwijk naar de Duitse grens loopt. België wil ook intekenen op de waterstofstrategie van de Duitse regering (het H2 Global Initiative). Beide landen breiden tevens hun windenergiecapaciteit op zee verder uit.

Volgende week blazen België, Duitsland, Nederland en Denemarken dan weer verzamelen om te werken aan een “duurzame energiecentrale in de Noordzee”, aldus nog De Croo.