Duitse rivaal van Action komt naar België: wat kan je allemaal kopen bij TEDi? “Een heel zichtbaar deel van het assortiment kost slechts 1 euro”

Wat is het verschil tussen een leefloon en een werkloos­heids­uit­ke­ring? En kan je die uitkering verliezen? Expert legt uit

Werken moet meer lonen en de werkloosheidsuitkeringen moeten naar omlaag, zo denkt een meerderheid van de Vlamingen erover in een studie van de UGent. Maar klopt het ook dat werken amper meer loont dan stempelen? Wanneer heb je recht op een uitkering? Is er controle? En kan je je uitkering ook verliezen? “De uitkering voor een gezinshoofd is vrij royaal in ons land”, zegt professor in de arbeidseconomie Stijn Baert (UGent).