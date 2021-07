Duikers gaan op zoek naar slachtoffers in Luik, nieuw lichaam gevonden in Esneux

Duikers gaan in Luik op zoek naar slachtoffers na de hevige overstromingen van afgelopen week. Dat meldt het Nationaal Crisiscentrum. In de provincie zijn de opruimingsacties nog steeds volop bezig.

Het aantal plunderingen in Luik is wel afgenomen door de politieversterking. Ook worden de nodige werkzaamheden uitgevoerd om de elektriciteit te herstellen, vooral in het zwaar getroffen Pepinster. Het slachtofferidentificatieteam (DVI) zet zijn werkzaamheden verder en doet hiervoor beroep op duikers.

Lees ook 18 mensen nog officieel vermist, maar aantal ligt mogelijk nog veel hoger

In de Luikse gemeente Esneux is de dodentol intussen opgelopen tot vijf. Dat heeft burgemeester Laura Iker bevestigd, na berichtgeving door Sudpresse. Gisteren werd er een opnieuw een lichaam ontdekt. Verdere informatie ontbreekt voorlopig, want de burgemeester wacht nog op gegevens van de politiezone Secova.

Vrijdag werd in Esneux al een lichaam gevonden, daags nadien waren er dat twee. Een nieuwe ongelukkige ontdekking werd zondagmiddag gedaan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook in de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Limburg zijn er hier en daar nog problemen na de overstromingsramp van vorige week, maar op de meeste plaatsen stabiliseert de situatie zich.

In Henegouwen is er in Aiseau-Presles nog bezorgdheid over de oevers, die ernstig beschadigd zijn. Bij nieuwe regenval zou dit een risico inhouden voor nieuw overstromingen.

Vermiste man dood teruggevonden in Samber

Ook in de Samber in de Henegouwse gemeente Farciennes is gisteren een levenloos lichaam gevonden. Het gaat om een man die al sinds vrijdag vermist werd na een val in de Biesme in Chatelet. Dat meldt de brandweer en de informatie wordt ook bevestigd door het parket van Charleroi.

De man was vorige week vrijdag in de Biesme, een zijrivier van de Samber, gevallen. Het was onduidelijk of hij door de overstroming in het water was gesukkeld. Duikers werden ingezet, maar die actie werd afgeblazen.

Gisteren werd zijn lichaam dan gevonden in de Samber, nabij de Rue de Tergnée. “Zijn vingerafdrukken zijn geanalyseerd en het is inderdaad de man die sinds vrijdag vermist is. Er was niets verdachts te zien aan het lichaam van het water. De stelling van de accidentele val in het water is bevestigd”, aldus het parket van Charleroi.

In de provincie Namen is de situatie eveneens stabiel na de felle overstromingen. Op provinciaal niveau wordt een platform opgezet om de solidariteit te organiseren.

In Vlaams-Brabant is de Demer aan het zakken, met uitzondering van het deel tussen Langdorp en Aarschot, daar is het nog heel lichtjes aan het stijgen. Tot het weekend zullen op een deel van de Demer alarm- en waakdrempels overschreden blijven. De wachtbekkens verder opwaarts langs de Demer zijn nog steeds nagenoeg volledig gevuld.

In Limburg daalt het water nog steeds heel traag in Halen en Herk-de-Stad, maar voorlopig worden er geen problemen gemeld. De situatie wordt op de voet opgevolgd in het kader van de voorspelde regen dit weekend.

Lees ook:

Volledig scherm Deze camping in Mery (Esneux) werd volledig van de kaart geveegd. © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA