Duik in taal! Talencampagne van Vlaams Talenplatform moet leerlingen warm maken voor talenrichting

“Vlamingen kunnen maar beter meertalig zijn”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zorgt voor financiële ondersteuning van de taalcampagne. Hij onderstreept het belang van Nederlands en vreemde talen in het onderwijs en voor de economie: "Vlaanderen is eentalig, maar Vlamingen kunnen maar beter meertalig zijn. We hebben een open kenniseconomie en we drijven handel met de hele wereld en onze naaste buren spreken Frans, Duits en Engels. We investeren daarom in een volwaardige talenrichting in het secundair onderwijs en sterke talenopleidingen in het hoger onderwijs. We danken onze welvaart mee aan een goede talenkennis en die troef mogen we niet verliezen".