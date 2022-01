Duidelijkheid over ziekenhuiscijfers: 336 opnames per dag zijn wel degelijk dóór Covid-19

Geweld tegen politie lijkt af te nemen, maar nog altijd 28 incidenten per dag: “Hoelang kunnen wij dit nog tolereren?”

Het aantal proces-verbalen voor geweldplegingen tegen de politie is in 2021 met bijna één vierde gedaald ten opzichte van 2020. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door CD&V-Kamerlid Franky Demon. Het lijkt dus in de juiste richting te gaan, maar we zijn er nog niet. Dat schrijft korpschef Yves Asselman in een open brief: “De wijze waarop politiemensen aangepakt werden, roept bij mij een beeld op van oorlogsvoering.”

