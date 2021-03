Dubieuze deal: Europarlement hangt vol camera’s van bedrijf dat in China strafkampen bewaakt

Het staatsbedrijf waarmee het Europees Parlement in zee is gegaan is volgens de Amerikaanse regering direct medeplichtig aan massadetentie van Oeigoeren en andere moslimminderheden in de Xinjiang-regio. In bijna 400 strafkampen zijn zij het slachtoffer van mishandeling, soms tot de dood erop volgt, dwangarbeid en seksueel misbruik. “In de grote zaal scherpe resoluties aannemen tegen die strafkampen en dan zaken doen met een bedrijf dat er de bewaking verzorgt, is ronduit hypocriet”, aldus Nederlands Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP), een van de initiatiefnemers. Hij vindt dat het parlement daarmee zijn voorbeeldfunctie op het vlak van mensenrechten te grabbel gooit.

Al sinds oktober vorig jaar proberen Ruissen en 35 collega’s van verschillende politieke families de Chinese scanners weg te krijgen en te vervangen door een ‘eerlijk’ Europees product. Ze stuurden brieven naar de parlementsleiding en hadden een onderhoud met EP-voorzitter David Sassoli.

Die ziet niet meteen een oplossing. Anders dan in Amerika staat het Chinese Hikvision in Europa niet op een zwarte lijst. Daarnaast is het materiaal ‘binnengesmokkeld’ via een Frans bedrijf, Veolia, waarmee het parlement een meerjarig onderhoudscontract heeft, en dat contract is volgens Sassoli niet zomaar te ontbinden. Hikvision, met een Europees hoofdkwartier in Hoofddorp, is een leverancier van Veolia.

Ruissen vindt de tegenwerpingen van Sassoli, een Italiaanse sociaaldemocraat, “teleurstellend” en “niet overtuigend”. “Hij verschuilt zich achter aanbestedingsregels. Die zouden ondergeschikt moeten zijn aan mensenrechten.” In een brief aan de verontruste parlementariërs, in het bezit van het Algemeen Dagblad, zegt Sassoli ook dat vorig jaar mei, toen het coronaregime in veel EU-lidstaten soepeler werd en bedrijven hun personeel weer op de zaak wilden hebben, er een enorme run was op koortsmeters en camera’s.

Het parlement in Brussel, met normaal duizenden ‘bewoners’, had op dat moment grote haast om zich tegen corona te beveiligen. Voor de parlementsgebouwen in Luxemburg en Straatsburg is later wel een andere leverancier aangetrokken.

