Dubbelinterview met twee topspelers op twee hard getroffen fronten: "Geef mij één tafel en ik begin te koken”

Brouwers zien 8 mei zitten: “Er zullen 20 miljoen pinten klaarstaan”

15 april We mogen op 8 mei weer een frisse pint pakken op een terrasje, zo besliste het Overlegcomité gisteren. Maar zal dat ook écht kunnen, want het brouwproces van een pint neemt vier tot zes weken tijd in beslag? “Geen zorgen, tegen 8 mei zullen er 20 miljoen pinten klaarstaan”, verzekert AB Inbev de bierliefhebber in Het Nieuwsblad.