Dubbele erfbelasting op buitenlandse roerende goederen ongrondwettig

Wanneer iemand fiscaal in België woont, maar ook goederen heeft in het buitenland, dan is er een verschil in de manier waarop die buitenlandse goederen behandeld worden. Voor onroerende goederen zoals gronden of woningen wordt het successierecht dat in België moet betaald worden, verminderd met de erfbelasting die al in het buitenland werd geheven. Op die manier wordt een dubbelbelasting vermeden. Maar die regeling of verrekening geldt niet voor roerende goederen. Op hetzelfde roerend goed moet dus zowel in het buitenland als in België erfbelasting betaald worden.

Lees ook PREMIUM Strijd om een erfenis van 589 miljoen euro: Belgische fiscus aast op nalatenschap burggravin AB InBev

Dat verschil in de behandeling van erfgenamen kan voor het Grondwettelijk Hof niet door de beugel. “Niets verantwoordt dat de bevoegde wetgever nog langer de belastingplichtige erfgenaam van roerende goederen anders behandelt dan de belastingplichtige erfgenaam van onroerende goederen”, staat te lezen in het arrest.

Het Grondwettelijk Hof spreekt zich wél enkel uit over een ‘oud’ artikel in het Wetboek der successierechten. Bij de overheveling van de bevoegdheid over de inning van de erfbelasting in 2015 is dat bewuste artikel opgeheven. Maar Vlaanderen heeft wél identiek dezelfde regeling overgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Daarom laat Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele het arrest ook onder de loep nemen. “We bekijken het arrest nu in detail, om te bepalen wat exact de gevolgen en de impact zijn voor de Vlaamse erfbelasting. Daarna kunnen we beslissen of we stappen moeten zetten of niet in onze regelgeving”, aldus Diependaele.

Het is bijvoorbeeld de vraag of mensen op basis van het arrest erfenissen uit het verleden kunnen oprakelen om retroactief geld terug te eisen? En als Vlaanderen de regeling identiek heeft overgenomen in de eigen codex, is die dan ook niet discriminerend?