Dubbel zoveel GAS-boetes voor zwerfvuil en sluikstorten

Voor bijna 300.000 euro aan GAS-boe­tes in 2022: “Strijd tegen foutpar­keer­ders en sluikstor­ten blijven opvoeren”

De strijd tegen de overlast door sluikstorten en foutparkeren ging vorig jaar in een hogere versnelling. In 2022 werden er in Grimbergen voor maar liefst 294.193 euro aan GAS-boetes uitgeschreven. Op dit moment is daar 207.323 al van ontvangen, meldt de gemeente. De gemeente kondigt extra controles aan. Ondertussen sensibiliseren gemeenschapswachten elke dag opnieuw.