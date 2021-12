Dubbel zo veel boetes verwacht door nieuwe trajectcontroles

De politie houdt rekening met een verdubbeling van het aantal flitsboetes in ons land, naar in totaal zo'n 5 miljoen boetes per jaar, wanneer straks steeds meer trajectcontroles functioneren. Dat schrijven het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en De Standaard vandaag.

Volgens nieuwe cijfers van ­minister van Binnenlandse ­Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gingen in de gewestelijke verwerkingscentra van de federale politie in 2020 bijna 2,2 miljoen boetes de deur uit. Het gaat daarbij om automatisch vastgestelde verkeersovertredingen door bijvoorbeeld flitspalen of trajectcontroles. Verlinden houdt er echter rekening mee dat dat aantal straks meer dan verdubbelt, als straks tientallen extra trajectcontroles geactiveerd worden. Om die stroom extra boetes te kunnen verwerken, komen er in de verwerkingscentra 35 personeelsleden bij.

"We schatten dat we dan in staat zijn om een maximum van 5 miljoen boetes te bereiken, een stijging van 127 procent ten opzichte van 2020", antwoordde Verlinden op een vraag van N-VA-Kamerlid ­Wouter Raskin.

In Vlaanderen zijn de afgelopen jaren 238 trajectcontroles geïnstalleerd, verspreid over 135 locaties. Die worden nu een voor een in gebruik ­genomen. Verlinden verwijst ook naar het plan van minister van Justitie Vincent van Quickenborne (Open Vld) om komaf te maken met de zogenaamde tolerantiemarges.

In heel het land zijn al 139 trajectcontroles operationeel, waarvan 41 langs Vlaamse gewest- en snelwegen.

