Drukteplan NMBS in werking door drukte op treinen richting kust

Het is opnieuw druk in verschillende treinstations. Het drukteplan van de NMBS treedt daarom in werking om reizigers beter te kunnen spreiden. Dat bevestigt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Kustburgemeesters hekelen een te hoge bezettingsgraad op de treinen richting kust. Ook West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé is niet te spreken over de drukte op de treinen.

Het mooie weer lokt opnieuw heel wat volk naar de kust. Dat zorgt voor drukte in de treinstations. “We merken dat het drukker is dan een normale woensdag en dat is te wijten aan het mooie weer. In de grote stations is veiligheidspersoneel ingezet om het volk te spreiden en met mondjesmaat toe te laten”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.

Intussen blijkt het zeer druk te zijn op de treinen richting kust. “Wij kregen plots bericht dat er zeven treinen met een bezetting van meer dan 100 procent op weg waren richting kust. Dat is onvoorstelbaar en onaanvaardbaar. Wanneer zal men werk maken van een aanmeldingssysteem bij de NMBS om dit soort situaties te vermijden?”, aldus Bart Tommelein, burgemeester van Oostende.

Ook in kuststad Blankenberge zijn volle treinen aangekomen. “Even voor de eerste drukke trein toekwam bij ons, kregen we melding van de NMBS dat de bezetting tegen de 100 procent lag. Later kwam er zelfs een trein met een bezetting van 130 procent aan. Ik heb in allerijl agenten van een verkeersactie moeten weghalen om in te zetten aan het station”, zegt burgemeester Daphné Dumery. Daarnaast werden onverwachts ook de gemeenschapswachten opnieuw ingezet in de hoofdstraat om de stroom bezoekers vanuit de trein te spreiden. Ook op de zeedijk is het vrij druk. “Momenteel geldt daar geen mondmaskerplicht, maar mensen weten dat als het druk is, ze een mondmasker moeten dragen”, aldus Dumery.

Structurele oplossing noodzakelijk

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé pleit voor een structurele oplossing voor de drukte op treinen richting kust. “Al sinds vorige zomer zijn daar problemen rond en ondanks verschillende overleggen, slaagt de NMBS er niet in om daar haar verantwoordelijkheid in te nemen”, zegt hij. De gouverneur eist verbetering en overweegt zelfs gerechtelijke stappen te ondernemen. “Ook de NMBS moet zich aan de coronaregels houden. Zij moeten ervoor zorgen dat de bezetting op de treinen binnen de perken blijft. Komt daar geen verandering in, dan laat ik deurwaarders vaststelling daarvan doen en stap ik naar de rechtbank. Desnoods sluiten we zelfs stations.”

Morgenochtend is alvast een overleg gepland met Binnenlandse Zaken en de crisiscel.