Druktebarometer kust blijft nog minstens tot eind 2021 actief

Bijna een jaar geleden, begin juni 2020, stelde Westtoer de druktebarometer voor. De barometer geeft op de website van de kust aan hoe druk het is in de verschillende kustgemeenten aan de hand van een kleurencode. In het kader van de coronapandemie werd de barometer gebruikt om de drukte aan zee te spreiden. Mensen die een uitstap naar de kust planden, werden verzocht de barometer te raadplegen en de drukke plaatsen te vermijden.

De barometer is gebaseerd op mobiele telefoniedata. Ondertussen is de druktebarometer al 2,5 miljoen keer geraadpleegd. Na een positieve evaluatie werd dan ook beslist dat de barometer nog tot zeker het einde van dit jaar actief blijft. Momenteel wordt nog gewerkt aan verschillende verfijningen voor de kustbarometer. Zo wordt onderzocht of er weerdata en informatie over de waterstanden, zoals het tijdstip van hoog of laag water, kan worden toegevoegd aan het dashboard. Ook wordt gewerkt aan detailinformatie per kustgemeente met het aantal unieke bezoekers en hun herkomst. Zo zal te zien zijn of kustbezoekers vanuit Vlaanderen, Wallonië, Brussel of het buitenland komen.