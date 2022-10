Drukte in de cinemazalen door Zillion: veel avondvoorstellingen bijna uitverkocht

De film van Pront, die bekend is van onder andere D’Ardennen, neemt de kijker mee naar de Antwerpse discotheek Zillion die tussen 1997 en 2002 gold als een van de meest spraakmakende discotheken in België. In deze korte periode wist de dancing zichzelf een haast legendarische reputatie aan te meten. Dat veel Vlamingen met een nostalgisch gevoel terugkijken op deze tijd, is te merken aan de ticketverkoop voor de avondvoorstellingen van vanavond.

In grootsteden als Antwerpen, Gent en Brussel is het vechten voor de laatste tickets voor de voorstellingen tussen 19 en 21 uur. Het evenement “Relive the Hype” in de Antwerpse Kinepolis is helemaal uitverkocht, net als de voorstelling van 20 uur. Ook voor de andere voorstellingen vanavond vliegen de tickets de deur uit. Bij Kinepolis Gent zijn de avondvoorstellingen allemaal bijna of volledig uitverkocht. Ook in steden als Brussel, Hasselt, Mechelen en Turnhout gaat het hard. Zo is ook de voorstelling om kwart over acht bij UGC Mechelen volledig uitverkoc