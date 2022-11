Drukste ochtendspits van 2022 tot dusver: meer dan 400 kilometer file

De belangrijkste verklaring is ongetwijfeld het regenweer en verschillende verkeersincidenten. Zo was er een ongeval op de Ring in Antwerpen-Noord richting Nederland. De rechterrijstrook is er versperd. Op de E17 in Lokeren richting Antwerpen is het eveneens aanschuiven na een verkeersincident. Wie richting Antwerpen rijdt via de E19, ondervindt hinder ter hoogte van Kontich. Ook richting Brussel gaat het moeizaam op de E40 door een ongeval in Ternat. Richting Brugge op de E403 verloopt het verkeer moeizaam vanaf Ruddervoorde.