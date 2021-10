Drukke avondspits zorgt voor lange files bij begin van het weekend

IN KAART. Zo snel stijgt het aantal coronabe­smet­tin­gen in uw gemeente

16:44 “We staan aan het begin van de vierde golf", kondigde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) deze week aan in de studio van VTM Nieuws. Maandag werden dan ook een recordaantal van 6.500 nieuwe besmettingen geregistreerd. In de ziekenhuizen liggen sinds gisteren opnieuw meer dan 1.000 patiënten. Bekijk hieronder hoe de coronacijfers evolueren in uw gemeente.