Druk om scholen te sluiten neemt toe: “Ingrijpen om ramp te vermijden”

Moeten de scholen opnieuw gesloten worden? Die vraag dringt zich nadrukkelijk op, nu steeds meer scholen in quarantaine moeten door een corona-uitbraak. Voor de gerenommeerde Belgische onderwijsexpert Dirk Van Damme valt er geen tijd meer te verliezen: alle scholen moeten dicht. “Je moet vandaag maatregelen nemen om een ramp later te snel af te zijn”, zegt de OESO-expert.

Door uitbraken met de nieuwe coronavarianten ontstaat er angst voor een derde golf in ons land. Algemeen zijn ook de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames aan het stijgen, wat de druk verhoogt om de schoolpoorten te sluiten.

Scholen zijn volgens Van Damme een ‘belangrijke transmissieketen’. Bij de groep 0- tot 9-jarigen is het aantal bevestigde gevallen in een week tijd met 50 procent gestegen. Ook professor huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB) vindt de sluiting van scholen te overwegen. “Je zal een keuze moeten maken”, zegt hij in Knack. “We kunnen niet én scholen én winkels openhouden.”

Testen

Voor onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) is een volledige sluiting vooralsnog niet aan de orde. Maar door uitbraken zijn er al een twintigtal scholen volledig en een dertigtal scholen deels gesloten, zo deelde Weyts zondag mee.

Ondertussen wordt er in de getroffen scholen volop getest. Microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen) is bezig met het analyseren van de resultaten die de testbus van het UZ Antwerpen heeft opgeleverd. Hij zal er vanavond een rapport over klaar hebben. Vandaag zit hij ook samen met de Risk Assessment Group (RAG) om het testbeleid in de scholen nog eens te bekijken.

Over de vraag of de scholen moeten openblijven, wil hij zich niet uitspreken. “Ik ben wel aan het nadenken over de manier waarop we de scholen open kunnen houden”, zegt Goossens. “Eerst moet je kijken wie de bron van de besmettingen is. Wellicht zijn dat de leerkrachten. Kinderen spelen minder een rol, al kunnen zij het virus wel verspreiden. Ik stel voor om leerkrachten wekelijks te testen met een speekseltest.”

Eerder besliste de Vlaamse regering wel al om in de week voor de krokusvakantie een ‘afkoelingsweek’ in te lassen voor middelbare scholen. In die week mogen de scholieren niet naar de klas en krijgen ze afstandsonderwijs. De socialistische onderwijsvakbond ACOD voert de druk nu op om die ‘afkoelingsweek’ uit te breiden naar zowel het lager als het kleuteronderwijs.

“Ik denk dat een afkoelingsweek een mogelijkheid is om de opmars van het virus in te perken”, zegt Nancy Libert, algemeen secretaris van het ACOD. “Als leerkrachten besmet worden, zal er ook geen les meer kunnen gegeven worden. Afstandsonderwijs is dan beter dan niks.”

Mondmaskers

Op het overleg tussen Weyts, de bonden en de koepels morgen wil het ACOD ook vragen om een mondmaskerplicht in te voeren vanaf het vijfde leerjaar. Ook bij de expertengroepen is dat al ter sprake gekomen. “Er zijn veel argumenten pro en contra”, reageert infectiologe Erika Vlieghe (UAntwerpen). “Maar ik ben er wel voorstander van.”

Experts denken dat er ook nog winst geboekt kan worden in het terugdringen van de naschoolse contacten bij leerlingen onder twaalf jaar, aangezien net die activiteiten vaak de brug vormen tussen verschillende klasbubbels of scholen. Minister Weyts tracht vandaag met minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) een consensus over de mogelijke inperking van die naschoolse activiteiten te bereiken.

