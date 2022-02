Druk om geluk na te streven is nefast voor mentaal welzijn

De onderzoekers hebben een analyse uitgevoerd bij 7.400 mensen uit veertig landen wereldwijd. De resultaten tonen dat een grotere ervaren druk vanuit de maatschappij zorgt voor een verminderd psychisch welzijn. Mensen die meer druk ervaren zijn over het algemeen minder tevreden met hun leven, voelen minder positieve emoties en zijn vaker somber, angstig of vermoeid.

"Het is niet de eerste keer dat de link tussen maatschappelijke druk en psychisch welzijn onderzocht werd. Onze resultaten liggen in de lijn van eerdere onderzoeken en dus van onze verwachtingen", zegt postdoctoraal onderzoeker Egon Dejonckheere (KU Leuven). "Wat uit ons onderzoek opvalt, is de gevonden link tussen landen die hoog scoren op de World Happiness Index (WHI). Die score blijkt in verband te staan met psychisch welzijn."

Mensen die uit landen komen die hoog scoren op de WHI-index, hebben namelijk veel meer last van de druk om gelukkig te zijn. Het is niet zo dat die maatschappelijke druk die zij ervaren per se groter is, maar het verband met mentaal welzijn is er wel groter. "Als een 'gelukkig' persoon druk ervaart, zien we dat die ook vaker negatieve gevoelens ervaart of klachten heeft die gerelateerd zijn aan depressie, angst of stress. In landen die lager geklasseerd zijn op de WHI-ranking werden zo'n verbanden niet of nauwelijks vastgesteld."

Pursuit of happiness

Een mogelijke reden die Dejonckheere opwerpt, is het feit dat de 'pursuit of happiness' in 'gelukkige' landen op alle vlakken van het leven speelt. Zowel op het werk, bij vrienden of familie, of in andere situaties is de druk om je gelukkig te voelen aanwezig. Ook sociale media spelen een rol. "Er heerst een tendens dat iemand niet mag klagen wanneer die zich slecht voelt. Wanneer iemand dan afwijkt van de norm, valt het des te harder op en kan die persoon zich nog slechter gaan voelen."

De onderzoeker voelt evenwel dat er een tegenbeweging aan de gang is, die ervoor zorgt dat mentale problemen en psychisch welzijn hoger op de agenda staan. Televisieprogramma's en media spenderen er meer aandacht aan. "Er is nog werk aan de winkel, maar het is een goede zaak dat 'je af en toe slecht voelen' meer en meer als normaal bevonden wordt.”