Druk, drukker, drukst in centra die reizigers testen voor vertrek: Vlaamse regering bespreekt mogelijkheid tot extra testcentra

Het wordt puffen en zweten: “Deze week tropisch warm, donderdag tot 34 graden”

12:42 Vandaag blijft het droog en rustig met veel zon. Naar de avond toe verschijnen er in het noordwesten hoge wolkensluiers. We halen maxima van 23 à 24 graden op het strand en 27 à 28 graden elders en plaatselijk 29 of 30 graden in de Kempen. De overwegend zwakke zuidenwind draait op de meeste plaatsen naar west tot noordwest. In de Ardennen wordt de wind veranderlijk, meldt het KMI.