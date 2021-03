Drugsmarkt blijft stabiel tijdens coronacrisis: meer cocaïne, maar minder ecstasypillen

Vanavond al overleg: tweede graad dan toch pas na vakantie weer voltijds naar school?

8:41 Vandaag zit de Vlaamse onderwijswereld opnieuw samen, één week vroeger dan voorzien. “De cijfers in de maatschappij zijn weer aan het stijgen. In het verleden hebben we gezien dat de scholen ook die trend volgen”, is te horen op het kabinet van Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Vandaag zullen ook de nieuwe cijfers over besmettingen en quarantaines binnen het onderwijs beschikbaar zijn, wat een beter beeld van de impact moet geven. Vorige week beslisten de leden van het onderwijsoverleg - tegen de vakbonden in - om de leerlingen van de tweede graad secundair vanaf 29 maart - één week voor de paasvakantie - opnieuw voltijds naar school te laten gaan. Tenminste: “als de epidemiologische situatie gunstig evolueert.” De kans bestaat dus dat het onderwijsveld die beslissing vandaag terugdraait.