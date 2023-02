Drugscommissaris, hogere boetes voor gebruikers en extra politiemensen: dit heeft Veiligheidsraad beslist om drugscriminaliteit “met de wortel uit te roeien”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De veiligheidsministers kwamen deze ochtend samen om de oorlog in Oekraïne, de aanpak van de drugscriminaliteit en de cyberveiligheid te bespreken. Op de persconferentie achteraf kondigde premier Alexander De Croo (Open Vld) een zevenpuntenplan aan om “de drugscriminaliteit met de wortel uit te roeien” en de vraag naar “drugs te doen dalen”. “Deze zeven punten moeten de drugshandel in ons land bemoeilijken”, aldus De Croo. “Het recht op veiligheid is een basisrecht en een absolute topprioriteit van deze regering.”

KIJK. Met deze 7 maatregelen wil federale regering drugscriminaliteit tegengaan

Een aantal maatregelen werd eerder al aangekondigd. Het gaat bijvoorbeeld om de aanstelling van een nationale drugscommissaris (van wie de naam vrijdag wordt bekendgemaakt) om de komende vijf jaar de inspanningen tegen de drugscriminaliteit te coördineren. Daarnaast worden de boetes voor cocaïnegebruik gevoelig verhoogd (die kunnen oplopen tot 1.000 euro) en wordt het havenpersoneel beter gescreend.

De regering kondigt ook aan dat er meer risicocontainers in de haven zullen worden gescand en dat de scheepvaartpolitie in Antwerpen wordt versterkt. Een nieuw havenbeveiligingskorps van 86 mensen bestaande uit veiligheidspersoneel moet de haven helpen bewaken. In eerste instantie wordt daarvoor veiligheidspersoneel van de kerncentrale van Doel ingezet, hun taken worden tijdelijk overgenomen door Defensie.

“Zo zorgen we voor meer boots on the ground, wat niet alleen meer veiligheid zal brengen in de haven van Antwerpen zelf maar bij uitbreiding ook in de stad en in het hele land”, licht minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) toe.

Oorlog Oekraïne en cyberveiligheid

Vrijdag 24 februari zal het precies 1 jaar geleden zijn dat Rusland Oekraïne binnenviel. Twaalf maanden later woedt de oorlog aan de Europese oostelijke buitengrens nog steeds. De Nationale Veiligheidsraad heeft de situatie in Oekraïne bespreken, alsook de impact ervan op de Belgische nationale veiligheid. Daarnaast werden ook de aanpak van de drugsgerelateerde criminaliteit en de uitvoering van de Nationale Cybersecurity Strategie besproken.

Oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA riepen eerder al op om de Nationale Veiligheidsraad samen te roepen naar aanleiding van de dood van het 11-jarig meisje in Merksem. Een Nationale Veiligheidsraad bijeenroepen werd door premier De Croo toen afgedaan als symboolpolitiek. Een concrete aanleiding of dreiging is er voor alle duidelijkheid nu niet. De vergadering lag al lang vast en gaat over meer dan de strijd drugs alleen: ook cyberveiligheid en de impact van de oorlog in Oekraïne op onze binnenlandse veiligheid staat op de agenda.