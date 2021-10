Drugsbende opgerold in nasleep van ‘Operatie Sky’: 27 personen aangehouden, 1,5 ton drugs en 5 Kalasjnikovs in beslag genomen

In Luik hebben politie en parket vanmorgen 27 personen aangehouden in het kader van een grootschalig onderzoek naar drugscriminaliteit. Er waren meer dan 300 agenten betrokken bij de zoekactie. Ook het leger werd ingeschakeld ter ondersteuning van de 23 huiszoekingen. Het netwerk werd onder meer dankzij de uitgelezen berichten van Sky ECC-telefoons in kaart gebracht.

Vanmorgen zijn honderden agenten binnengevallen op 23 verschillende locaties. Dat speelde zich voornamelijk af in Luik, maar ook in Limburg en Oost-Vlaanderen. De buit? 27 personen die gelinkt worden aan drugscriminaliteit, zowat 1,6 ton drugs, alsook een laboratorium - voor de verwerking en verpakking van cocaïne - dat ontmanteld werd. Daarnaast werden er tien wapens gevonden, waaronder vijf Kalasjnikovs. Een tiental voertuigen, gecodeerde mobiele telefoons, paarden, vee en luxegoederen zoals horloges van Cartier en Rolex zijn net als de wapens in beslag genomen.

Actief in Vlaanderen en het buitenland

Het onderzoek naar de drugsbende werd zowat drie jaar geleden opgestart. Het bleek om een criminele organisatie te gaan die haar basis had in de regio van Luik, maar ook actief was in Limburg, Oost-Vlaanderen en in het buitenland (met name in Nederland en Spanje). Op verschillende plaatsen in de provincie Luik zijn ook stortplaatsen van chemisch afval aangetroffen. De aanwezigheid van Colombiaanse verdachten die op de verschillende plaatsen werkzaam waren, werd bevestigd.

Het dossier, dat aan het federaal parket werd overgemaakt, toonde aan dat de criminele organisatie reeds meer dan 15 ton cocaïne via België had doorgevoerd. Vermoedelijk zijn tal van inbeslagnames in Antwerpen en Rotterdam gelinkt aan dit dossier.

Verschillende verdachten zouden ook betrokken zijn bij de productie en doorverkoop van cannabis. De eigendommen en bezittingen van verschillende verdachten zijn in kaart gebracht en in beslag genomen.

Tegelijkertijd met de operatie in ons land, vond ook in Spanje een actie plaats. De Guardia Civil heeft twee huiszoekingen verricht en een verdachte aangehouden tegen wie een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd door de Belgische gerechtelijke autoriteiten.

Operatie Sky

Het dossier van de drugsbende in Luik vloeit voort uit ‘operatie Sky’. Die zaak barstte in maart 2021 los met huiszoekingen op 200 plaatsen in België. Er volgde een aankondiging dat de politie erin was geslaagd versleutelde telefoons te kraken. Een miljard berichten die criminelen naar elkaar verstuurden, kwamen in handen van het gerecht. Ook dit onderzoek werd sterk ondersteund door de doorbraak in Sky ECC, zo luidt het in de persverklaring.

