Drugs gestolen uit gebouwen van douane in luchthaven van Luik

Recentelijk is er een diefstal gepleegd in de opslagplaatsen van in beslag genomen drugs op de luchthaven Liège Airport in Bierset. Vermoedelijk was er medewerking van binnenuit. Er is een klacht ingediend, zo bericht Le Soir dinsdag.

Volgens eensluidende bronnen zouden de drugs gestolen zijn uit de gebouwen van de douane zelf. De FOD Financiën, die de diefstal heeft bevestigd, vermoedt dat de dader zich in eigen rangen bevindt en is een intern onderzoek gestart.

Er zou een instructie gegeven zijn om tijdens controles op het terrein niet meer onmiddellijk drugs in beslag te nemen, en ook om geen gerichte controles uit te voeren. Dit zou zijn omdat het niet mogelijk is om de opslag van in beslag genomen drugs op het douaneterrein voldoende te beveiligen. De FOD Financiën wou het bestaan van een dergelijke instructie bevestigen noch ontkennen.