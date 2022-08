Droogtecommissie roept op om waterverbruik maximaal terug te dringen en waarschuwt dat maatregelen in september onafwendbaar worden

Is een voedselbos dé mirakelop­los­sing voor de droge akkers van onze boeren? Twee experts over de voor- en nadelen

Terwijl akkers verschralen, heeft de extreme droogte geen invloed op de oogst in het voedselbos. Daar groeit allerlei lekkers, zoals noten, bessen en knollen, maar ook meer exotische soorten als zandpeer en citrusvruchten. Kan het - met de klimaatopwarming in het achterhoofd - voor onze boeren lonen om geleidelijk over te schakelen naar deze landbouwvorm? Twee experts lichten de voor- en nadelen toe.

