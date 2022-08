Droogtecommissie komt nog niet met sproeiverbod: “Ook weinig regen drukt pauzeknop even in”

Morgen buigt de Droogtecomissie zich over maatregelen, maar een verbod op niet-essentieel drinkwaterverbruik zit er niet in. Vanaf vrijdag mogen we buien verwachten. Die drukken de pauzeknop voor verdere maatregelen even in.