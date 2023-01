“Droogte kostte veel vissen het leven in 2022"

Uit cijfers van het KMI was al gebleken dat 2022 het warmste jaar was sinds het begin van de metingen in 1833, op gelijke hoogte met 2020. Het was ook een erg droog jaar, met droogterecords in de maanden maart en juli.

Recordjaar

"Het was mogelijk een recordjaar als je kijkt naar het aantal wateren waar er vissen in de problemen kwamen", aldus Dillen. De droogte leidde op veel plaatsen tot problemen, in tegenstelling tot lokale vissterfte bij bijvoorbeeld een lozing. Zo stond het water erg laag in vele meanders in de Scheldevallei, en in het overzicht van Natuurpunt is er sprake van problemen op verschillende momenten van het jaar in bijvoorbeeld de Molenvijver in Elene (Oost-Vlaanderen), het kanaal in Brussel en in Ieper (West-Vlaanderen). En in augustus in het natuurgebied Negenoord in Dilsen-Stokkem (Limburg) "vinden wandelaars talloze palingen, baars, karpers, rietvoorn en snoek dood op de oever. Andere vissen komen aan het wateroppervlak naar adem happen."