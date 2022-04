Dronken verkeerscrimineel maait wandelaar van voetpad: slachtoffer kritiek, auto van aanrijder met niets in orde

Het slachtoffer, een man van ongeveer 60 jaar oud, werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het parket verklaarde vrijdagochtend dat hij nog steeds in levensgevaar is en dat hij een neurochirurgische operatie moest ondergaan.

Met niets in orde

De bestuurder kon al snel na het ongeval worden gearresteerd. Zijn voorruit was zwaar beschadigd en hij maakte een zenuwachtige indruk, aldus de politie. Na een ademhalingstest testte hij positief op het gebruik van alcohol. Het voertuig van de man was bovendien niet ingeschreven, hij had geen verzekeringspapieren bij en de auto was niet technisch gekeurd. Tot slot had hij ook geen rijbewijs meer.