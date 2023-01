Dronken man (23) met neppistool gearresteerd na gijzeling in een school in de buurt van Charleroi

RECONSTRUC­TIE. Hoe kon het busongeval met schoolkin­de­ren in Duitsland gebeuren? “Het is hier met de directie, er is een ongeluk gebeurd met de bus”

“Het zal toch niet..?” Even flitsten de beelden van de busramp in Sierre voorbij toen het nieuws brak dat een bus met een zestigtal schoolkinderen uit Liedekerke en Sint-Pieters-Leeuw dinsdagnacht betrokken geraakte bij een zwaar verkeersongeval in Duitsland. Een buschauffeur, een leerkracht en vijf schoolkinderen geraakten daarbij lichtgewond, maar de schade had groter kunnen zijn. “Ik ga pas gerust zijn als ik mijn zoon in mijn armen sluit”, klonk het bij ouders.

