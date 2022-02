Dronken jongeman verwondt agenten na ongeval in Henegouwen

OVAM bijt van zich af in PFOS-commissie: “Ze legden ons woorden in de mond”

In het PFOS-dossier is OVAM niet de grote boosdoener die de politiek ervan wil maken. Dat is de boodschap die Henny De Baets, topvrouw van de afvalstoffenmaatschappij, maandag gaf in het Vlaams Parlement. “Er zijn ons woorden in mond gelegd.”

7:05