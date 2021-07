"Droneaanval op Venezolaans president Maduro verijdeld"

Vakbonden en werkgevers bereiken akkoord over klein verlet voor pleegkinde­ren en -ouders

13 juli Vakbonden en werkgevers hebben in de Nationale Arbeidsraad een akkoord bereikt over het recht op klein verlet (omstandigheidsverlof) voor pleegkinderen en -ouders. Op die manier wordt een pleegkind in de toekomst gelijkgesteld met een gewoon kind, zo meldt de christelijke vakbond ACV dinsdag in een persbericht.