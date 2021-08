Drietal weken na overstromingen kan politie van Pepinster weer aan de slag gaan in mobiel kantoor

Vlaamse wijnbou­wers vrezen voor hun oogst na extreme regenval: “Het moet écht beter weer worden, zodat de druiven kunnen rijpen”

4 augustus Het extreme noodweer van de afgelopen weken heeft al veel ellende veroorzaakt. We hebben allemaal de beelden gezien van de ondergelopen straten en kelders en de ingestorte huizen. Maar ook de wijnbouw lijdt onder de vele regens waar we de laatste tijd mee te maken kregen. “Als we eind augustus nogmaals zo’n weer meemaken, vrees ik dat veel wijnboeren met de handen in de haren zullen zitten”, zegt Luc Haekens, wijnbouwer én mediafiguur. Wij zijn de schade gaan opmeten bij enkele wijnbouwers in Vlaanderen.