Dries Van Langenhove verzamelt in anderhalve maand duizenden euro’s voor eigen mediakanaal

Onbekend in Vlaanderen, bekend op Facebook: wie is Vlaams Belanger Tom Vanden­dries­sche, die meer likes verzamelt dan Rousseau en De Croo?

12 april Tom Vandendriessche heeft meer Facebook-volgers dan Conner Rousseau of Alexander De Croo. Tom wie? De Europarlementariër van Vlaams Belang is bekender op Facebook dan in het publieke debat. De rechterhand van Tom Van Grieken besteedt dan ook een pak geld aan advertenties op het medium, dat hem intussen geblokkeerd heeft na een post die verwees naar een boekverbranding in Nazi-Duitsland. “In de klassieke media zal je mijn standpunten niet te lezen krijgen, daarom zet ik mijn centen in op Facebook.”