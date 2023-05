Dries Van Langenhove noemt Progress Pride vlag “pedofielenvlag”: “Hij probeert zo de betekenis van de vlag compleet uit te hollen”

Ruim 4 procent minder geboortes in Vlaanderen vorig jaar, daling sterkst in Oost-Vlaanderen en Antwerpen

Er zijn in 2022 in Vlaanderen 63.686 geboortes geregistreerd. Dat zijn er 2.874 of 4,3 procent minder dan in 2021. Dat blijkt uit cijfers van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) en het agentschap Opgroeien. Dat is nog minder dan de voorlopige cijfers die het agentschap eind 2022 bekendmaakte.