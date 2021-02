Dries Van Langenhove in Parijs voor betoging van extreemrechtse beweging. Tom Van Grieken: “Dit lijkt me heel essentieel”

UPDATEIn Parijs kwamen zaterdagnamiddag zo’n 1.500 manifestanten de straat op uit protest tegen de ontbinding van de extreem-rechtse beweging ‘Génération identitaire’. Ook Dries Van Langenhove en enkele andere leden van Schild & Vrienden betoogden mee. “Dit lijkt me heel essentieel", reageert Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op de kritiek dat de trip van zijn fractiegenoot in tegenspraak zou zijn met het verbod op niet-essentiële reizen.

Vorige week zaterdag kondigde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin aan dat hij de procedure om ‘Génération identitaire’ te ontbinden in gang zou zetten. Daartoe wordt al langer opgeroepen door verschillende verenigingen en politieke partijen. De groep staat bekend om haar standpunten tegen migranten, en laat zich al enkele jaren opmerken met frappante acties waarmee ze de media-aandacht wisten te trekken. Na een anti-migrantenactie van de groepering eind januari, was ook voor de minister de maat vol, en opende hij een onderzoek naar het aanzetten tot rassenhaat.

Uit protest tegen de ontbinding van de beweging verzamelden aanhangers van de extreem-rechtse groepering deze namiddag in Parijs. Daarbij kwam het ook even tot opstootjes met anti-fascistische tegenbetogers. Op beelden die verspreid worden op sociale media is te zien dat ook Kamerlid voor Vlaams Belang Dries Van Langenhove en enkele leden van de Vlaamse beweging Schild & Vrienden deelnamen aan de betoging. Nochtans geldt er wegens de coronapandemie een reisverbod voor niet-essentiële verplaatsingen naar het buitenland.

Van Langenhove bevestigt aan HLN LIVE dat hij naar Parijs trok en verdedigt zijn beslissing. “De Franse regering wil de nationalistische jeugd het zwijgen opleggen. Dat is gevaarlijk voor ons recht op vrije meningsuiting”, aldus Van Langenhove. “Het is een essentiële reis, omdat ik een volksvertegenwoordiger ben en zo toch een aantal verplichtingen heb. Het is mijn plicht om daar te zijn en op te komen voor ons recht op vrije meningsuiting.”

Op Twitter voegt hij daar nog aan toe dat hij naar Parijs trok om de Fransen een hart onder de riem steken in hun protest tegen de Franse regering die rechtse jongerenbewegingen wil verbieden. “De Belgische regering staat immers te popelen om het Franse voorbeeld te volgen”, schrijft hij.

Deelnemen aan een betoging lijkt echter niet onder de uitzonderingen op het reisverbod te vallen. Het Kamerlid zegt in quarantaine te zullen gaan. Het is overigens niet de eerste keer dat Van Langenhove de coronamaatregelen aan zijn laars lapt. In mei betrapte de politie het Kamerlid op een lockdownfeestje met elf aanwezigen.

Partijvoorzitter Van Grieken was op de hoogte

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken moeide zich inmiddels in de discussie. Hij verdedigt de reis: “Opkomen voor de vrijheid van meningsuiting is altijd essentieel”, reageert hij op de kritiek dat de trip van zijn fractiegenoot in tegenspraak zou zijn met het verbod op niet-essentiële reizen.

Aan VTM NIEUWS zei Van Grieken dat hij vooraf op de hoogte was gebracht van de reis door Dries Van Langenhove. “Ik heb hier geen enkel probleem mee. Hij maakt hiermee een politiek statement. Dries is de grens overgestoken om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen. Ik vind dat essentieel.”

Op Twitter hekelt Van Grieken de houding van de media. Die reageren nauwelijks als iemand de grens oversteekt om naar de kapper of de winkel te gaan, maar steigeren als je de grens oversteek om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen. “Censuur neemt toe, maar de vierde macht slaapt”, vindt hij.

